Письмо несчастья: мошенники нашли новый способ обмана по электронной почте

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с использованием электронной почты. Они стали направлять людям письма якобы о взломе «Госуслуг», а потом — предзаполненные заявки на кредиты, рассказали представители платформы «Мошеловка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии