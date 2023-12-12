Генерал Мороз отправляет ВСУ на ампутацию: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 12 декабря 2023 года Юлия СоколоваС наступлением зимы, украинские войска сталкиваются с серьёзными трудностями.
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