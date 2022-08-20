Выступление начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Александра Осадчука

В общей сложности, за пять дней работы Форума его объекты, включая региональные площадки посетили более восьмиста сорока пяти тысяч человек, что на 22,2% больше, чем в прошлом году.
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