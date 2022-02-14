Депутат Бурматов предложил ввести штрафы до 200 тыс. для решения проблем с бродячими собаками

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о возможных штрафах, которые качаются обращения как с бездомными, так и с домашними собаками.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о возможных штрафах, которые качаются обращения как с бездомными, так и с домашними собаками.
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