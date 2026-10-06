Что происходит на СВО? Карта боевых действий на Украине сегодня

Ключевые события на фронте 6 октября 2026 года: подразделения группировки «Восток» освободили Голубково в Запорожской области, российские войска восстановили контроль над Любицким и Новосолошино, переломив ситуацию в свою пользу.
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