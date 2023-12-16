Дополнительные «Ласточки» отправятся из Москвы на «Русское Рождество» в Шую 6-8 января

В РЖД обнародовали расписание рождественских рейсов. Компания РЖД объявила о дополнительных поездах сообщением Москва – Шуя – Иваново, которые помогут жителям столицы с 6 по 8 января добраться на фестиваль «Русское Рождество» в Ивановской области.