Дополнительные «Ласточки» отправятся из Москвы на «Русское Рождество» в Шую 6-8 января

В РЖД обнародовали расписание рождественских рейсов. Компания РЖД объявила о дополнительных поездах сообщением Москва – Шуя – Иваново, которые помогут жителям столицы с 6 по 8 января добраться на фестиваль «Русское Рождество» в Ивановской области.
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