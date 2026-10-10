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Пятый канал

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Дизельный эффект: что Россия выиграет от сделки с США по топливу

Дизельный эффект: что Россия выиграет от сделки с США по топливу

Решение США по снятию ограничений на экспорт российского дизельного топлива открывает России путь к переговорам по заморозке санкций против нефтекомпаний.

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Игорь Кузнецов

Важно даже не объёмы поставок дизеля из России в США, а то, что частично снимаются санкции в то время, пока в ЕС этого делать не собираются. Уже в этом разногласия и нет отсылок к "коллективному Западу".