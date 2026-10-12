ОПАСНО ДЛЯ СИСТЕМЫ: Твое тело начнёт ЛЕЧИТЬ себя прямо сейчас! Метод самоисцеления Петра Гаряева Вы думаете, что ваша ДНК - это окончательный приговор, высеченный в камне биологический закон, жёстко запрограммированный код, слепая матрица, которая с каждым прожитым годом неизбежно ломается, накапливает системные ошибки и ведёт вас по одностороннему тёмному шоссе, к дряхлению, хроническим болезням и финальному угасанию.
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