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Царьград

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Западные СМИ обвиняются в нетерпимости: мнение белорусского посла

Западные СМИ обвиняются в нетерпимости: мнение белорусского посла

Посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич критикует западные СМИ за нетерпимость к альтернативным мнениям.

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Комментарии
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Eduard
Причем эти мнения правильные,в отличии от вранья Западного.Щвейцария превратилась в маленькое дерьмо.Гномы в гомиков!
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17 час.
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