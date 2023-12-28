Трамп обвиняет Байдена в разжигании нового витка палестино-израильского конфликта

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер страны Джо Байден позволил случиться новому витку палестино-израильского конфликта, а при президентстве Трампа атака ХАМАС на Израиль «никогда бы не случилась».
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