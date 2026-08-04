В Тюменской области полицейские продолжают патрулировать территории в зоне паводка

В Тюмени сотрудники полиции в дневное и ночное время продолжают нести службу в местах подтоплений. Полицейские на лодках патрулируют территории оказавшиеся в зоне паводка и проверяют оставленные жителями дома.
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