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Порядок, государство

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В Тюменской области полицейские продолжают патрулировать территории в зоне паводка

В Тюменской области полицейские продолжают патрулировать территории в зоне паводка

В Тюмени сотрудники полиции в дневное и ночное время продолжают нести службу в местах подтоплений. Полицейские на лодках патрулируют территории оказавшиеся в зоне паводка и проверяют оставленные жителями дома.

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