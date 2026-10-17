В Архангельской области введён режим готовности к угрозам БПЛА. Губернатор Александр Цыбульский сообщил в своём канале на Max, что режим введён утром в субботу, и возможно ограничение мобильного интернета в регионе.
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