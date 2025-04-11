Сообщается, что Трамп приостанавливает план Nvidia по запрету экспорта H20

Правительство США отступило от своего плана заблокировать экспорт графических процессоров H20 HGX компании Nvidia в Китай после встречи президента США Дональда Трампа с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом на ужине стоимостью 1 миллион долларов.
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