Нижегородский Минсельхоз и Приволжский медуниверситет реализуют совместный проект по геномной селекции крупного рогатого скота

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и Приволжский исследовательский медицинский университет реализуют совместный проект по геномной селекции крупного рогатого скота.
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