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Удар по символу русского флота

Удар по символу русского флота

Три года подвигу русских моряков крейсера «Москва»    Ровно три года назад, в ночь с 13 на 14 апреля 2022 года, пришла трагическая весть о взрыве и затоплении в Чёрном море флагмана Черноморского флота России ракетного крейсера «Москва».

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Что-то не так с Черноморским флотом...
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7 час.
александр муравьев
И никто за это не понёс и не понесёт наказания. Печально.
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6 час.
Игорь Михайлович
печально конечно, но думаю, что класс таких кораблей в Чёрном море уходит в прошлое. сейчас практически весь флот там заперт в бухтах, т.к. БЭКам они противостоять практически не могут. да и массированный налёт БПЛА в море вряд ли отобьют. нужно что-то новое создавать для таких водоёмов.
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5 час.
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