Удар по символу русского флота

И никто за это не понёс и не понесёт наказания. Печально.

Игорь Михайлович

печально конечно, но думаю, что класс таких кораблей в Чёрном море уходит в прошлое. сейчас практически весь флот там заперт в бухтах, т.к. БЭКам они противостоять практически не могут. да и массированный налёт БПЛА в море вряд ли отобьют. нужно что-то новое создавать для таких водоёмов.