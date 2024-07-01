Как связаны проблемы со спиной и женское бесплодие

Чтобы вернуть способность к зачатию, иногда нужно начать не с медикаментов, а с образа жизни и проблемных зон позвоночника Чтобы восстановить репродуктивное здоровье, иногда достаточно разобраться со скрытыми причинами бесплодия.
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