Очаровательный Вася из «Сказочного патруля» в работах российской художницы

«Сказочный патруль» — мультсериал, полный интересных и разных героев, сложных и необычных. Но, какими бы хорошими все они ни были, большинство увлечённых зрителей выбирает себе главного любимчика, того, самого-самого.
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