«Тарабарщину послушал»: депутат Сердюк пошел на конфликт с властями ХМАО из-за отклонения его законопроекта

Лидер регионального отделения парии «Справедливая Россия» в ХМАО Михаил Сердюк пошел на открытый конфликт с политическим блоком правительства из-за отклонения его законопроекта о возвращении прямых выборов мэра.
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