Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Реал» продает Кубо «Сосьедаду». «Мадрид» получит 50% от перепродажи хавбека

Хавбек «Реала» Такефуса Кубо близок к переходу в «Сосьедад». При этом мадридский клуб получит 50% от суммы будущей перепродажи 21-летнего игрока сборной Японии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх