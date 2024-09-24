Может ли «умный» дом восстать против человека: современная угроза или гипотетический сценарий? Ольга ВайленкоВ последние годы развитие технологий не только улучшило качество жизни, но и привело к новым вызовам в сфере безопасности.
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