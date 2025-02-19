СМИ: В Екатеринбург приехала делегация из Афганистана

Делегация центрального банка Афганистана Da Afghanistan Bank во главе с генеральным директором Нуром Ахмадом Агой прибыла в Екатеринбург для участия в Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах»Ряд СМИ сообщает, что делегация центрального банка Афганистана Da Afghanistan Bank во главе с генеральным директором Нуром Ахмадом Агой прибыла в Екатеринбург для участия в Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».
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