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Царьград

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Пушков заявил о бунте Украины и политиков ЕС "на американском корабле"

Пушков заявил о бунте Украины и политиков ЕС "на американском корабле"

Бунт на американском корабле с участим Зеленского, Стармера, Бербок и даже польского Туска продолжается, заявил сенатор Алексей Пушков.

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