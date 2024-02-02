Юрий Кот Да когда же вы уже нажрётесь?!!! Господи, помоги России избавиться от этих кровопийц! Дорогие братья и сестры.
Как российские "элиты" снабжают Украину топливом для западных танков, чтобы у нацистов не иссякли силы нас убивать!
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Лариса Кирюхина
Такое читаешь и плохо становится.
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17 час.
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Система власти выстроена на тотальной корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банкирами ради собственного обогащения. Нашей власти нужны агрессивные инородцы, чтобы развалить страну. Во властных структурах полно ещё иностранцев, принимавших участие в разграблении страны и готовых вовремя сбежать к своим семьям и счетам в банках. Чиновничий аппарат искусственно раздут для того, чтобы современные феодалы имели видимость поддержки. Этой власти всего мало, а ведь отдельные её представители уже сбегают от ответственности туда, где их семьи с двойным гражданством, дворцы и счета в банках. Эта дикая феодально-буржуазная власть допущена лишь для того, чтобы отвратить народ от такого пути развития. Мессинг говорил: “распадётся Советский Союз, и Россия станет слабой как никогда. Но после чуть ли не полного её разграбления, начнётся возрождение”. Поэтому власть обязана перестать грабить народ, а должна повернуться к людям. Иного пути развития у России в меняющемся мире просто не может быть, так как нашей стране предначертано стать примером и объединителем других стран и народов на основе совершенно новой религии любви к людям и к окружающему миру. Карма, предсказывают, скоро всех за всё содеянное обязательно настигнет.
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16 час.
Михаил Капитонов
Есть олигархи есть проблемы, нетих нет проблем - по закону вооенного времени
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8 час.
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