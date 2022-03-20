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Жителя Ростовской области осудили за нападение на полицейского

Жителя Ростовской области осудили за нападение на полицейского

Житель Белой Калитвы попал на скамью подсудимых за то, что во время обеспечения порядка сотрудником полиции, оскорбил силовика и применил к нему насилие, не опасное для жизни и здоровья, сообщили в пресс-службе Белокалитвинского районного суда.

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