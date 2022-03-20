Жителя Ростовской области осудили за нападение на полицейского

Житель Белой Калитвы попал на скамью подсудимых за то, что во время обеспечения порядка сотрудником полиции, оскорбил силовика и применил к нему насилие, не опасное для жизни и здоровья, сообщили в пресс-службе Белокалитвинского районного суда.