Совфед одобрил вывод ЦИК из-под действия закона о госзакупках

В Совете Федерации 8 ноября на пленарном заседании одобрен закон, согласно которому избирательные комиссии субъектов и территориальные избирательные комиссии смогут не применять положения контрактной системы к закупкам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии