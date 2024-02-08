Полянский заявил о нарушении резолюции ООН при передачи Косово Javelin

Сербское население непризнанного Косово находится под угрозой физического выживания. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) организации в четверг, 8 февраля.