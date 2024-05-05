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Чемпионат Италии. «Кремона» – «Милан», «Виртус» сыграет с «Тренто» и другие матчи

«Кремона» примет «Милан», «Виртус» дома сыграет с «Тренто». Чемпионат Италии  Регулярный чемпионат Пистоя – Варезе Дата проведения 5 мая, 19.

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