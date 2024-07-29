Скандал с сыном миллиардера Мусы Бажаева в Москве: подробности происшествия Ольга Вайленко28 июля 2024 года, Москва – В столице был задержан 23-летний Тимур Бажаев, сын известного бизнесмена Мусы Бажаева, по подозрению в применении насилия к сотруднику полиции.