Глобальный газовый кризис всё ближе из-за действий Вашингтона

Мировой спрос на природный газ растет быстрее, чем ожидалось, при этом Международное энергетическое агентство (МЭА) предупреждает о потенциальном дефиците поставок из-за недостаточных инвестиций в добычу.
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