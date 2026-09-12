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Авторадио

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Под Архангельском произошло крупное ДТП

На трассе М-8 в Архангельской области накануне вечером произошло крупное ДТП. При столкновении автобуса, грузового автомобиля и легковушки погибли 13 человек.

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