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К 2030 году ИИ станет рабочим инструментом для 95% российских судей

К 2030 году ИИ станет рабочим инструментом для 95% российских судей

Ожидается, что технологии помогут сократить сроки рассмотрения дел на треть и снизить число отмененных решений на 15–30% Согласно утвержденной в сентябре Концепции внедрения технологий искусственного интеллекта в судопроизводство, к 2030 году сервисами на базе ИИ будут пользоваться свыше 95% российских судей, сообщает "Коммерсант".

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