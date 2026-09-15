К 2030 году ИИ станет рабочим инструментом для 95% российских судей

Ожидается, что технологии помогут сократить сроки рассмотрения дел на треть и снизить число отмененных решений на 15–30% Согласно утвержденной в сентябре Концепции внедрения технологий искусственного интеллекта в судопроизводство, к 2030 году сервисами на базе ИИ будут пользоваться свыше 95% российских судей, сообщает "Коммерсант".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Общественной па...
- Вирусолог назвала...
- "Нет совести". Во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым