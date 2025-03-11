Безудержные санкционные потуги обернулись значительным ущербом для экономики и промышленности стран — инициаторов антироссийских мер, в том числе и для Германии, объяснили «Известиям» в посольстве РФ в Берлине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии