Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мэр-фронтовик собирает сход: народ выступил на его защиту, а в верхах услышали

Мэр-фронтовик собирает сход: народ выступил на его защиту, а в верхах услышали

Царьград Небольшой город под Кировом стал горячей точкой: Чиновники не поделили власть с мэром-фронтовиком - "есть моменты, когда нужно стрелять" Коллаж Царьграда Резонансное происшествие случилось в небольшом городке Кировской области, который превратился в самую настоящую горячую точку.

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