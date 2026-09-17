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Психолог раскрыла причины гиперопеки родителей над детьми

Психолог раскрыла причины гиперопеки родителей над детьми

Чрезмерная забота о детях стала в последние годы заметным трендом, и ее корни стоит искать в том, как воспитывали самих современных родителей, рассказала клинический психолог Мария Киселева в интервью ИС «Вести» .

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