Впервые за сотню лет: ученые открыли новый вид диких кошек в Боливии

Впервые за более чем сто лет специалисты обнаружили ранее неизвестный вид семейства кошачьих. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
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