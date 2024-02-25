Путин поручил Минспорту и ОКР сформировать предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде

Минспорт получил поручение по формированию предложения об участии россиян в Олимпийских играх. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение Министерству Спорта и ОКР сформировать специальные предложения по формату участия отечественных спортсменов в Олимпийских играх.
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