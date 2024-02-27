Обвинение запросило для мигранта 15,5 года за смерть 17-летней девушки

17-летняя девушка погибла в Нижней Ельцовке от руки бывшего парня в 2022 году. Мигранту Хушнуду Хамроеву, которого обвиняют в убийстве 17-летней девушки, прокурор запросил 15 лет и 6 месяцев, сообщили Сибкрай.
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