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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Док Риверс: «Я говорил, что Гилджес-Александер станет звездой, когда мы обменивали его»

«Я не думаю, что кто-то в мире мог предвидеть, кем он станет.  Мы действительно считали, что он будет хорош, очень хорош.

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