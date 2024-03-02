В возрасте 102 года умерла фэшн-легенда Айрис Апфель

Ее смерть подтвердил личный представитель Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com Айрис Апфель называли фэшн-легендой, потому что последние несколько десятилетий каждый ее выход в свет был настоящим событием.
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