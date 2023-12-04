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Как в России создавали первый в мире полупроводниковый компьютер

Как в России создавали первый в мире полупроводниковый компьютер

Произошло это ровно 75 лет назад, а именно 4 декабря 1948 года.ЭВМ. фото: vk.com--> 4 декабря в России отмечается День информатики.

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Комментарии
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Владимир Аверков
не было тогда России....был Советский союз и РСФСР....автора корёжит от этих букв???
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13 час.
Vlad
безграмотная статья малограмотного автора! ЭВМ бывают аналоговые и цифровые. А их исполнение, как и многих других изделий типа усилителей и магнитофонов, может быть ламповым или полупроводниковым. И даже смешанным. И не могли в 49-м призвать если ранее дембельнули, нет войны-нет мобилизации. И на 50 заявок найдутся ученые, т.к. заявка подается не на физический принцип а метод его реализации. Ну и т.д., безграмотная статейка.
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5 час.
Grandad
Вы забыли цифро-аналоговые интегрирующие машины (ЦИМ/ЦДА).
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3 час.

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