Как в России создавали первый в мире полупроводниковый компьютер

Vlad

безграмотная статья малограмотного автора! ЭВМ бывают аналоговые и цифровые. А их исполнение, как и многих других изделий типа усилителей и магнитофонов, может быть ламповым или полупроводниковым. И даже смешанным. И не могли в 49-м призвать если ранее дембельнули, нет войны-нет мобилизации. И на 50 заявок найдутся ученые, т.к. заявка подается не на физический принцип а метод его реализации. Ну и т.д., безграмотная статейка.