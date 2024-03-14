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В Крыму назвали главные достижения в составе России

В Крыму назвали главные достижения в составе России

Известия/Александр Полегенько Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что за последние 10 лет в число трех главных достижений российского Крыма входят инфраструктурные преобразования полуострова и уверенность в завтрашнем дне.

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