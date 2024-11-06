Константинополь 1204 г. По местам боев Св. София. Стамбул. Константинополь. Фото автора.Статья продолжает цикл «Осады Константинополя».
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Константинополь 1204 г. По местам боев Св. София. Стамбул. Константинополь. Фото автора.Статья продолжает цикл «Осады Константинополя».
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