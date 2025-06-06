Участие в выставке дорожно-строительной техники ´СТТ ЕХРО´, г. Москва.

С 27 по 30 мая 2025 года в МВЦ ´Крокус Экспо´, г. Москва, проходит крупнейшая выставка дорожно-строительной техники ´СТТ ЕХРО´, включающая синергию отраслевых выставок: СТТ Ехро, CoMvex, СТО Ехро и Logistika Ехро.