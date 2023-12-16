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Мировое обозрение

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В России исчезают с продаж книги Акунина и Быкова

В России исчезают с продаж книги Акунина и Быкова

Издательство АСТ объявило о прекращении выпуска книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (признаны иноагентами), а cеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» и сервис цифровых книг «Литрес» остановили продажи книг обоих писателей.

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