В России исчезают с продаж книги Акунина и Быкова

Издательство АСТ объявило о прекращении выпуска книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (признаны иноагентами), а cеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» и сервис цифровых книг «Литрес» остановили продажи книг обоих писателей.
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