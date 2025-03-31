Черные лягушки и волки с супериммунитетом: животные в зоне Чернобыля ускоренно эволюционируют

Сюрпризы биологам преподносят как млекопитающие, так и крошечные черви.Исследования, которые проводят биологи в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, показывают, что животные адаптировались к повышенной радиации и демонстрируют ускоренную эволюцию, сообщает РИА "Новости".
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