Черные лягушки и волки с супериммунитетом: животные в зоне Чернобыля ускоренно эволюционируют

Сюрпризы биологам преподносят как млекопитающие, так и крошечные черви.Исследования, которые проводят биологи в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, показывают, что животные адаптировались к повышенной радиации и демонстрируют ускоренную эволюцию, сообщает РИА "Новости".