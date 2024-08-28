«Тонкая вещь». Экономика России продолжает расти, но нужно скорректировать кредитно-денежную политику

На днях президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам, на котором призвал правительство и Центробанк повысить эффективность скоординированных действий для сдерживания инфляции.
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