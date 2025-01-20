В Красноярском крае расселили больше 4,5 тысяч «квадратов» аварийных домов

КРАСНОЯРСК, 21 января, ФедералПресс. В Красноярском крае за 2024 год в рамках местной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» было расселено свыше 4,5 тысяч квадратных метров аварийных домов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии