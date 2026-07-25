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Контрафронт

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Россия: По меньшей мере пять человек получили ранения и зарегистрировано несколько пожаров в...

Россия: По меньшей мере пять человек получили ранения и зарегистрировано несколько пожаров в Ростовском-на-Дону и Красносулинском районах Ростовской области в результате ударов украинских беспилотников в ночь с 24 на 25 июля.

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