Генпрокуратура подозревает бывшего губернатора соседнего с Кубанью региона в крупных хищениях

Генпрокуратура подозревает бывшего губернатора соседнего с Кубанью региона в крупных хищенияхГенпрокуратура РФ обратилась в Совет Федерации с представлением о лишении сенатора Василия Голубева неприкосновенности.
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