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Царьград

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В Екатеринбурге арестованы 11 членов этнической ОПГ за кражи в транспорте

В Екатеринбурге арестованы 11 членов этнической ОПГ за кражи в транспорте

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу шестерых мужчин и пять женщин, которых следствие считает участниками этнической организованной группы, похитившей в общественном транспорте мобильные телефоны на сумму свыше 230 тысяч рублей.

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